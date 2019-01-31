iPhone и iPad 2020 года получат лазерные 3D-камеры

В сети появились новые подробности о смартфонах и планшетах Apple следующего поколения. Подробностями поделилось издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники.

Издание подтвердило более ранние слухи, что в 2019 году в наследнике старшей модели iPhone XS Max будет использоваться тройная камера. При этом обновлённые iPhone XS и iPhone XR ограничатся двойной камерой. Также ожидается переход с фирменного коннектора Lightning на порт USB Type-C, ускоренные процессоры и улучшенная функция Face ID для распознавания лиц.

В 2020 году в iPhone и iPad источники ожидают ещё более продвинутых камер. В устройствах Apple появятся лазерные 3D-камеры типа ToF 3D (Time of Flight), которая определяет дальность объектов для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности. По данным Bloomberg, такая камера сможет сканировать области до 4,5 метров от устройства. Сейчас в камере TrueDepth для 3D-сканирования используются инфракрасные датчики, а не лазер. В результате, рабочий диапазон составляет от 25 до 50 см.

iPad Pro 2020 станут первыми планшетами Apple с 3D-камерой. В 2019 году большого обновления iPad Pro не планируется.