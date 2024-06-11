iPhone и iPad теперь можно управлять взглядом

Активация Eye Tracking проста и быстра, не требует дополнительного оборудования. Пользователи iPhone 12 или более поздней версии могут включить функцию, перейдя в «Настройки» > «Доступность» > «Отслеживание глаз». Чтобы откалибровать фронтальную камеру, нужно проследить глазами за точкой на экране — этот процесс занимает всего несколько секунд.

После калибровки пользователи могут перемещаться по приложениям и управлять различными функциями с помощью движений глаз. Чтобы выбрать элемент, например, иконку приложения, достаточно посмотреть на нее и задержать взгляд на 2−3 секунды.

Помимо Eye Tracking, iOS 18 предлагает и другие улучшения доступности. Функция Music Haptics позволяет глухим и слабослышащим людям воспринимать музыку с помощью вибраций устройства.