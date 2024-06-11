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Опубликовано 11 июня 2024, 22:14
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iPhone и iPad теперь можно управлять взглядом

Спасибо iOS 18
В последнем обновлении Apple, iOS 18, появилась функция, позволяющая пользователям управлять своими iPhone и iPad с помощью только глаз. Функция Eye Tracking предназначена в первую очередь для помощи людям с ограниченными возможностями.
iPhone и iPad теперь можно управлять взглядом
© rupixen

Активация Eye Tracking проста и быстра, не требует дополнительного оборудования. Пользователи iPhone 12 или более поздней версии могут включить функцию, перейдя в «Настройки» > «Доступность» > «Отслеживание глаз». Чтобы откалибровать фронтальную камеру, нужно проследить глазами за точкой на экране — этот процесс занимает всего несколько секунд.

После калибровки пользователи могут перемещаться по приложениям и управлять различными функциями с помощью движений глаз. Чтобы выбрать элемент, например, иконку приложения, достаточно посмотреть на нее и задержать взгляд на 2−3 секунды.

Помимо Eye Tracking, iOS 18 предлагает и другие улучшения доступности. Функция Music Haptics позволяет глухим и слабослышащим людям воспринимать музыку с помощью вибраций устройства.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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