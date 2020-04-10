iPhone может научиться запускать приложения без предварительной установки

Известно, что работа нового функционала будет построена на API Clips. Стоит отметить, что аналогичная функция уже была реализована в Android, однако в iOS она будет работать по-другому. Так, для того, чтобы открыть неустановленную программу на iPhone, пользователю необходимо отсканировать соответствующий QR-код, который заранее генерируется под каждое приложение.

По данным источника, разработчики будут самостоятельно определять часть приложений, которую необходимо активировать для функционирования нововведения, поскольку возможности программного обеспечения, в данном случае, не нужны.