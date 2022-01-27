iPhone можно будет превратить в кассу для приёма платежей с банковских карт

Для этого Apple приобрела стартап Mobeewave, разрабатывающий соответствующие инструменты. Для приёма платежей с карт на iPhone будет использоваться привычная уже технология NFC, на которой работает Apple Pay.

Но если сейчас для такого способа оплаты к смартфону физически или через Bluetooth необходимо подключать терминалы, то с помощью новой технологии для оплаты можно будет использовать только телефон, без дополнительных устройств.