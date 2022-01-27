iPhone можно будет превратить в кассу для приёма платежей с банковских карт

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Сегодня в 16:52
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iPhone можно будет превратить в кассу для приёма платежей с банковских картБез дополнительных устройств
Компания Apple уже весной текущего года может запустить технологию, с помощью которой iPhone можно будет использовать в качестве платёжного терминала для приёма бесконтактной оплаты с банковских карт.
Для этого Apple приобрела стартап Mobeewave, разрабатывающий соответствующие инструменты. Для приёма платежей с карт на iPhone будет использоваться привычная уже технология NFC, на которой работает Apple Pay.
Но если сейчас для такого способа оплаты к смартфону физически или через Bluetooth необходимо подключать терминалы, то с помощью новой технологии для оплаты можно будет использовать только телефон, без дополнительных устройств.
Источник: Bloomberg