iPhone наконец-то можно будет выключить без зажатия нескольких кнопок

Ранее, чтобы выключить устройство, нужно было зажать боковую кнопку вместе с одной из кнопок громкости, что создавало путаницу у пользователей, особенно тех, кто привык к кнопке Home.

С введением нового «Центра управления» в iOS 18, Apple добавила отдельную кнопку выключения в верхнем правом углу экрана.

Теперь пользователи смогут легко вызвать стандартный ползунок для выключения, просто нажав эту кнопку. «Центр управления» по-прежнему вызывается смахиванием из верхнего правого угла экрана.