iPhone наконец-то можно будет выключить без зажатия нескольких кнопок

Опубликовано 14 июня 2024, 07:50
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iPhone наконец-то можно будет выключить без зажатия нескольких кнопокНаконец-то дождались!
В iOS 18 Apple внесет долгожданное изменение, которое упростит процесс выключения iPhone.
Ранее, чтобы выключить устройство, нужно было зажать боковую кнопку вместе с одной из кнопок громкости, что создавало путаницу у пользователей, особенно тех, кто привык к кнопке Home.
С введением нового «Центра управления» в iOS 18, Apple добавила отдельную кнопку выключения в верхнем правом углу экрана.
Теперь пользователи смогут легко вызвать стандартный ползунок для выключения, просто нажав эту кнопку. «Центр управления» по-прежнему вызывается смахиванием из верхнего правого угла экрана.
Это изменение решает многолетнюю проблему, возникшую после выпуска iPhone X, когда исчезновение кнопки Home усложнило процесс выключения устройства.
Теперь пользователи смогут выключать свои устройства без необходимости помнить сложные комбинации кнопок.