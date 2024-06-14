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Опубликовано 14 июня 2024, 07:50
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iPhone наконец-то можно будет выключить без зажатия нескольких кнопок

Наконец-то дождались!
В iOS 18 Apple внесет долгожданное изменение, которое упростит процесс выключения iPhone.
iPhone наконец-то можно будет выключить без зажатия нескольких кнопок
© 9to5Mac

Ранее, чтобы выключить устройство, нужно было зажать боковую кнопку вместе с одной из кнопок громкости, что создавало путаницу у пользователей, особенно тех, кто привык к кнопке Home.

С введением нового «Центра управления» в iOS 18, Apple добавила отдельную кнопку выключения в верхнем правом углу экрана.

Теперь пользователи смогут легко вызвать стандартный ползунок для выключения, просто нажав эту кнопку. «Центр управления» по-прежнему вызывается смахиванием из верхнего правого угла экрана.

iPhone наконец-то можно будет выключить без зажатия нескольких кнопок
© 9to5Mac

Это изменение решает многолетнюю проблему, возникшую после выпуска iPhone X, когда исчезновение кнопки Home усложнило процесс выключения устройства.

Теперь пользователи смогут выключать свои устройства без необходимости помнить сложные комбинации кнопок.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
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