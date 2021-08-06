iPhone научат оповещать родителей об отправке интимных фотографий детьми

Так, например, профессор криптографии в Университете Джона Хопкинса Мэтью Д. Грин заявил, что свежая разработка Apple в дальнейшем может использоваться для наблюдения за простыми гражданами. В том числе со стороны правоохранительных органов или правительств разных стран.

Отметим, что функцию обнаружения детской порнографии планируется внедрить в iOS уже до конца 2021 года.