iPhone научат оповещать родителей об отправке интимных фотографий детьми

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iPhone научат оповещать родителей об отправке интимных фотографий детьмиНо оказалось, что нововведение может оказаться достаточно спорным
В сети появилась информация о свежей функции, которую Apple внедрит в iOS. Речь идёт об оповещениях, которые родители будут получать в том случае, если их дети отправят интимные фотографии.
Представители яблочной корпорации отметили, что функция разрабатывается с учётом конфиденциальность пользователей. Но часть экспертов и общественность уже успели высказать свои опасения касательно приватности пользовательских данных после внедрения нововведения.
Так, например, профессор криптографии в Университете Джона Хопкинса Мэтью Д. Грин заявил, что свежая разработка Apple в дальнейшем может использоваться для наблюдения за простыми гражданами. В том числе со стороны правоохранительных органов или правительств разных стран.
Отметим, что функцию обнаружения детской порнографии планируется внедрить в iOS уже до конца 2021 года.