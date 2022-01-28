iPhone научат выявлять повреждения на подержанном смартфоне Apple

Новый инструмент Trade-In Tool был обнаружен изданием 9to5Mac во внутренних файлах iOS 15.4 beta 1. Как следует из системных строк, инструмент поможет пользователям упростить процесс trade-in от Apple, который дает скидку на следующую покупку в Apple Store, когда вы отдаете свое старое устройство Apple.

Инструмент будет использовать камеру для обнаружения косметических деталей другого устройства, которые, вероятно, включают такие вещи, как царапины, вмятины или разбитое стекло. После завершения сканирования инструмент отправит косметические данные в Apple.

Apple учитывает все эти детали, чтобы определить, сколько она заплатит за старое устройство клиента, поскольку iPhone с поцарапанным или разбитым экраном стоит меньше - или даже не подлежит trade-in - чем iPhone в хорошем состоянии. Новый инструмент должен сделать весь процесс trade-in более точным и быстрым.