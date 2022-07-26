iPhone не будет разносчиком коронавируса: завод по сборке смартфонов закрыли на карантин, рабочих не выпускают

Это обусловлено тем, что, в частности, айфоны начинают делать летом, поэтому заводам нельзя простаивать. Рабочие останутся на предприятиях на семь дней.

Такие меры введены ради того, чтобы минимизировать контакты между людьми вне производства и снизить риск распространения вируса. Сотрудникам офисов также рекомендовано минимизировать контакты с рабочими на производстве.