iPhone не будет разносчиком коронавируса: завод по сборке смартфонов закрыли на карантин, рабочих не выпускают

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iPhone не будет разносчиком коронавируса: завод по сборке смартфонов закрыли на карантин, рабочих не выпускаютНа заводах по сборке айфонов ввели карантин
В Китае из-за очередной вспышки коронавируса в режиме «замкнутого цикла» начали работать крупнейшие технологические предприятия Foxxon, на котором производят iPhone, а т также Huawei, ZTE и DJI и нефтегазовая компании Cnooc Ltd. Все заводы продолжат работать в штатном режиме, но рабочих не выпускают домой.
Это обусловлено тем, что, в частности, айфоны начинают делать летом, поэтому заводам нельзя простаивать. Рабочие останутся на предприятиях на семь дней.
Такие меры введены ради того, чтобы минимизировать контакты между людьми вне производства и снизить риск распространения вируса. Сотрудникам офисов также рекомендовано минимизировать контакты с рабочими на производстве.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: