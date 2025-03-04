iPhone не получат «разговорную» Siri даже с iOS 19 — вся надежда на iOS 20

По данным Марка Гурмана, iOS 19 получит новую архитектуру LLM Siri, но без обещанных улучшений в диалогах. Теперь эта функция откладывается до iOS 20 — и то, это в лучшем случае.

Внутренние данные Apple показывают, что пользователи почти не используют Apple Intelligence, а новые функции не вызывают интереса.

В результате iOS 19 не принесет значимых AI-нововведений, поскольку команда все еще дорабатывает обещанные обновления Siri.

Ожидалось, что Apple догонит конкурентов в сфере искусственного интеллекта в ближайшее время, но теперь полноценные умные функции Siri могут появиться только в iOS 20, ближе к началу 2027 года.