iPhone не разрешает пользователям материться в рукописных заметках

Сама Apple пока никак не прокомментировала новую функцию в Notes. Также неясен до конца алгоритм выбора бранных слов, судя по всему, Apple старается выдержать предложения по названиям на уровне PG-13 (Просмотр не желателен детям до 13 лет).

Релиз iOS 13 ожидается в сентябре 2019 года. Мобильная платформа будет доступна в качестве бесплатного обновления для iPhone и iPad.