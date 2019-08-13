iPhone не разрешает пользователям материться в рукописных заметках

Компания Apple ввела функцию «цензуры» для рукописных заметок на своих мобильных устройствах в последней бета-версии платформы iOS 13. На феномен обратил внимание пользователь iOSBeta социального новостного ресурса Redit.
Как заметил источник, компания внедрила специальный алгоритм, который затирает бранные слова, когда предлагает названия для сохранения рукописных заметок.
Сама Apple пока никак не прокомментировала новую функцию в Notes. Также неясен до конца алгоритм выбора бранных слов, судя по всему, Apple старается выдержать предложения по названиям на уровне PG-13 (Просмотр не желателен детям до 13 лет).
Релиз iOS 13 ожидается в сентябре 2019 года. Мобильная платформа будет доступна в качестве бесплатного обновления для iPhone и iPad.