Проблема связана с неудобством клавиатуры iOS, где для добавления точки или запятой требуется переключение на символы. Это лишнее действие заставляет даже приверженцев правильной грамматики жертвовать пунктуацией ради скорости.

Владельцы Android не испытывают таких трудностей, так как клавиатуры, такие как Gboard, имеют доступные кнопки для запятых и точек, что делает набор текста более удобным.

Тем не менее, iPhone остаётся популярным выбором среди пользователей, особенно среди поколения Z в США.

Поскольку большинство предпочитает использовать стандартные приложения, молодёжь часто остаётся с неудобной клавиатурой iOS, что способствует упрощению письменного общения.

В результате грамотность и культура письма деградируют, но возможно, в будущем тренд на правильное письмо вернётся, как это было с другими модными возвращениями.