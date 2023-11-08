iPhone оказался лидером в России по продажам в рублях

12:00, 08 ноября 2023
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iPhone оказался лидером в России по продажам в рубляхНо спрос растёт и на китайские смартфоны
Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании МТС сообщила, что в деньгах iPhone остаётся лидером по продажам в России.
При том, что Apple официально ушла из России и количество продаваемых айфонов сократилось, доля компании на российском рынке смартфонов на сегодняшний день составляет 29%. Как отмечается, за период с января по сентябрь 2023 года выручка Apple от продаж продукции в России сохранилась на том же уровне, что и в этот же период прошлого года.
Но также аналитики говорят о явной тенденции к увеличению спроса на китайские бренды. Поэтому количество проданных айфонов за три квартала 2023 года снизилось с 11% до 9%.