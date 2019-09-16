iPhone оказался намного популярнее, чем предсказывали эксперты

Спрос на новые смартфоны Apple, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, оказался выше ожидаемого. Об этом рассказал известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Напомним, предзаказ стартовал 13 сентября 2019 года в США и некоторых странах Европы. В России он откроется 18 сентября. В США iPhone 11 стоит от $699, iPhone 11 Pro — от $999, а. iPhone 11 Pro — от $1099.

На младшую модель iPhone 11 спрос оказался «значительно сильнее», чем ожидал аналитик, благодаря новым цветам и пониженной цене относительно прошлого поколения. Особенно популярны оказались зелёный и сиреневый. У iPhone 11 Pro пользуется спросом тёмно-зелёный. Более дорогой iPhone 11 Pro больше всего популярен в США, а недорогой iPhone 11 — в Китае.

В результате, компания TF Securities повысила прогноз по поставкам iPhone 11 с 65-70 млн штук до 70-75 млн штук до конца 2019 года.