iPhone оказался не самым любимым мобильным гаджетом Apple по версии пользователей

iPhone оказался не самым любимым мобильным гаджетом Apple по версии пользователейiPhone 15 Pro и вовсе не попал в рейтинг
В свежем рейтинге бенчмарка AnTuTu, опубликованном в начале ноября 2023 года, iPhone уступил лидерство среди мобильных устройств Apple.
На первом месте оказался 10,5-дюймовый iPad Pro 2, которым довольны 96,68% владельцев. Следом идет iPad Air с 96,33% положительных отзывов. Третью строчку занял компактный iPhone 12 mini с рейтингом одобрения в 95,92%.
Это открытие может удивить многих, учитывая доминирование iPhone на рынке смартфонов в течение многих лет.
Однако данные AnTuTu показывают, что пользователи iOS/iPadOS высоко ценят возможности и удобство планшетов Apple. В топ-10 также вошли iPhone SE второго поколения и различные модели iPad Pro, в то время как новейшие модели iPhone 15 не попали в список самых любимых устройств.
Отметим, что данный рейтинг подчеркивает важность планшетов в линейке продукции Apple и может отражать изменения в предпочтениях потребителей, которые теперь ищут больший экран и многофункциональность, предлагаемые iPad.