iPhone перестанет отображать состояние аккумулятора после неофициального ремонта

Теперь iPhone будет выводить сообщение, в котором говорится о том, что ваш смартфон не может проверить оригинальность аккумулятора, из-за чего устройство не даст вам информацию о его состоянии. Это, конечно, не критично, так как аккумулятор все еще продолжит свою работу, но теперь вы не сможете увидеть, когда его следует заменить.

Что интересно, авторы YouTube-канала The Art of Repair попытались заменить батарею на своем iPhone, используя две оригинальные батареи, но также получили данное сообщение. Как стало известно, на самой батарее есть микроконтроллер для передачи информации на iPhone, и Apple использует запатентованную версию чипа, которая, в свою очередь, проверяет подлинность батареи и соединяет ее с внутренней платой. Полностью заменить аккумулятор без каких-либо ошибок теперь можно только в официальном сервисном центре Apple.