iPhone пошёл на дно по продажам в РФ. Россияне перешли на Xiaomi и Realme

Судя по нему, в апреле 2022 года в стране изменилась тройка лидеров. На первом месте расположилась Samsung — ей принадлежит 26% от общего числа продаж. Второе место досталось Xiaomi — на её долю пришлось 20% продаж. Замыкает тройку лидеров Realme — компания достигла показателя в 11,2%.

При этом Apple со своими iPhone опустилась лишь до четвёртой позиции. Компании досталось 10,3% от общей доли рынка. Следом за ней идёт Honor со своими 5,7%.

При этом специалисты из МТС отметили, что в апреле рынок смартфонов в России сократился. Если сравнивать с показателями за 2021 год, то падение составило 30%.