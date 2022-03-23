iPhone с камерой-невидимкой выйдет уже в 2023 году

Правда, эта незаинтересованность IT-гиганта была напускной. По крайней мере, если верить данным интернет-инсайдеров, поделившихся свежей информацией с изданием The Elec, компания вовсю работает над новым смартфонов с камерой-невидимкой.

Производством такой камеры занимаются сразу два партнёра Apple — Samsung Display и OTI Lumionic. При этом первым девайсом в линейке iPhone с новой камерой станет iPhone 15 Pro, релиз которого ожидается уже в 2023 году.

Отметим, что всё те же источники сообщают, что впервые подэкранная камера нового поколения дебютирует в Samsung Galaxy Z Fold 5.