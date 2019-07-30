iPhone с раздутым аккумулятором взорвался в лицо ремонтнику

”Батарея была заменена моим коллегой, изначальным владельцем телефона. Он считал, что смартфон не до конца исправен. В момент зарядки телефона, его аккумулятор раздувался, и тогда он решил разобрать iPhone, чтобы посмотреть, что с ним происходит”, — написал пользователь Reddit, разместивший видео в сети.

Зачастую вздутие аккумулятора является признаком того, что что-то пошло не так. iFixit предупреждает: ”Набухшая литий-ионная батарея может загореться или взорваться. Действуйте с особой осторожностью”. iPhone созданы максимально безопасными, в связи с чем очень редко самопроизвольно возгораются. Вот почему человек, пытавшийся починить устройство в видео, считает, что ремонтируемое им устройство было неисправным.

Важно отметить, что в случае, если аккумулятор все же загорелся, то не стоит топать по нему ногами — литий-ионные аккумуляторы горят при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, что достаточно горячо, чтобы серьезно повредить ногу.