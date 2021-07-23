iPhone с установленной прошивкой Xiaomi MIUI попал на видео

Да, нашлись умельцы, которые смогли запустить фирменную оболочку Xiaomi — MIUI 11 — на смартфоне от купертиновцев. Судя по отсутствию Touch ID в кнопке Home и размеру дисплея более 3,5”, речь идёт либо об iPhone 5, либо об iPhone 5C.

На SlashLeaks сообщается, что портирование стало реальным благодаря использованию уязвимости checkm8. Она, напомним, была обнаружена ещё в 2020 году. С её помощью любой желающий может обойти автоматическую блокировку iPhone и iPad после 10 неверных попыток ввода пароля.