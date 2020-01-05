iPhone SE 2 оснастят Touch ID в кнопке питания

Напомним, что ранее Apple размещала сканер в своих смартфонах под экраном, однако сейчас, по словам источника, она расположит Touch ID сбоку, встроив его в кнопку питания. Отметим, что на сегодняшний день такое расположение довольно часто используют в своих смартфонах такие компании, как Huawei и Honor, в частности боковыми сканерами оснащены Honor 20 и Honor 20 Pro.

За счет бокового сканера отпечатка пальцев Apple сможет уменьшит большие, по сегодняшним меркам, рамки смартфона, расположенные по всему периметру экрана, что, вероятно, скажется на самом размере iPhone SE2.

Предполагается, что грядущий смартфон будет работать на базе A13 с 3 Гб оперативной памяти. Что касается емкости аккумулятора, то она, согласно данным источника, рассчитана на 2000 мАч. Предварительная стоимость устройства составляет порядка 400 долларов или 24,8 тыс рублей.