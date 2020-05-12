iPhone SE 2020 заряжается почти в 3 раза медленнее китайских смартфонов
Так, если новый iPhone SE с комплектным зарядным устройством пополняется от 0 до 100% за два с половиной часа, то при использовании зарядника на 18 Вт время пополнения запаса аккумулятора сокращается на… полчаса, составляя теперь уже целых два часа.
Важно понимать, что новый продукт яблочной компании не может похвастаться каким-то сверхъемким аккумулятором — тут он всего лишь 1 821 мАч. Тот же realme X2 Pro, который официально в России можно купить за чуть менее 35 тыс рублей, при более “крупной” батарее емкостью в 4 000 мАч заряжается от 0 до 100% всего лишь за 35 минут, то есть более чем в три раза быстрее! Да что уж там — даже не самый “свежий” флагман Huawei P30 Pro с аккумулятором на 4 200 мАч способен полностью “восстановиться” всего лишь за 1 час и 2 минуты.