iPhone SE 2020 заряжается почти в 3 раза медленнее китайских смартфонов

Важно понимать, что новый продукт яблочной компании не может похвастаться каким-то сверхъемким аккумулятором — тут он всего лишь 1 821 мАч. Тот же realme X2 Pro, который официально в России можно купить за чуть менее 35 тыс рублей, при более “крупной” батарее емкостью в 4 000 мАч заряжается от 0 до 100% всего лишь за 35 минут, то есть более чем в три раза быстрее! Да что уж там — даже не самый “свежий” флагман Huawei P30 Pro с аккумулятором на 4 200 мАч способен полностью “восстановиться” всего лишь за 1 час и 2 минуты.