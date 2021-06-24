iPhone SE 2022 станет самым дешевым 5G-смартфоном Apple

Так, согласно данным источников, iPhone SE 2022 получит поддержку сетей пятого поколение, а вместе с тем и звание самого дешевого 5G-смартфона Apple. Напомним, что на данный момент самым доступным iPhone с поддержкой 5G является iPhone 12 mini, который продается за 699 долларов.

Инсайдеры говорят о том, что iPhone SE 2022 станет улучшенной версией прошлого поколения. По мнению аналитика Мин-Чи Куо из TF International Securities, размеры iPhone SE 2022 останутся на уровне преемника. О том, что размер экрана iPhone SE 2022 года останется таким же, как и в прошлой версии, говорит и аналитик Росс Янг.