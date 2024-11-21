iPhone SE (2025) заменит сразу два актуальных смартфона Apple

Новинка получит впечатляющие характеристики для своей категории: 6.1-дюймовый экран, чип A18 с поддержкой Apple Intelligence, основную камеру на 48 Мп и даже кнопку управления камерой, которой нет у более дорогих моделей.

По слухам, новый iPhone SE заменит не только устаревший iPhone SE (2020), но и iPhone 14. Ожидается, что новинка предложит заметно лучшее соотношение цены и возможностей, включая улучшенную батарею, более высокую производительность и инновационные ИИ-функции.

Однако вопрос цены остается открытым. Ранее предполагалось, что грядущий iPhone SE будет стоить $500, но список улучшений может подтолкнуть Apple к более высокой цене — около $600.

Официальный анонс ожидается в начале 2025 года и новинка, вероятно, станет ключевым устройством для покупателей, ищущих баланс между ценой и возможностями.