iPhone SE 4 не получит Dynamic Island

Такое решение может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, Dynamic Island требует более дорогих дисплейных технологий, что увеличило бы стоимость производства. Во-вторых, его внедрение увеличило бы энергопотребление, что критично для модели с меньшей батареей. Кроме того, Apple, вероятно, хочет четко разграничить SE 4 и будущие модели iPhone 16, чтобы избежать путаницы среди покупателей.

Смартфон, по слухам, будет оснащен процессором A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что сделает его одним из самых производительных устройств в своем ценовом сегменте. Однако Apple пошла на еще одну экономию — основная камера будет представлена единственным модулем на 48 МП.

Ожидается, что цена нового SE 4 составит менее $ 500, что сделает его доступным вариантом для пользователей, которым важны производительность и поддержка новых технологий, но не критичны топовые фишки, такие как многокамерная система или Dynamic Island.