Телефоны
Опубликовано 29 января 2025, 16:30
1 мин.

iPhone SE 4 не получит Dynamic Island

Apple решила сэкономить на дизайне
Apple готовит к выпуску iPhone SE 4, который сочетает в себе современные характеристики и некоторые компромиссные решения ради снижения цены. По данным аналитика Россa Янга из Display Supply Chain Consultants, смартфон не получит Dynamic Island, как предполагалось ранее. Вместо этого Apple оставит вырез в экране, как у iPhone 14.
iPhone SE 4 не получит Dynamic Island
© Bagus Hernawan

Такое решение может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, Dynamic Island требует более дорогих дисплейных технологий, что увеличило бы стоимость производства. Во-вторых, его внедрение увеличило бы энергопотребление, что критично для модели с меньшей батареей. Кроме того, Apple, вероятно, хочет четко разграничить SE 4 и будущие модели iPhone 16, чтобы избежать путаницы среди покупателей.

Смартфон, по слухам, будет оснащен процессором A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что сделает его одним из самых производительных устройств в своем ценовом сегменте. Однако Apple пошла на еще одну экономию — основная камера будет представлена единственным модулем на 48 МП.

Ожидается, что цена нового SE 4 составит менее $ 500, что сделает его доступным вариантом для пользователей, которым важны производительность и поддержка новых технологий, но не критичны топовые фишки, такие как многокамерная система или Dynamic Island.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone SE
,
#Apple