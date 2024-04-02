iPhone SE 4 заменит одну устаревшую «фишку» Apple на другую, поновее

Согласно утечке от пользователя Weibo, iPhone SE 4 получит дизайн, схожий с iPhone 14: экран от края до края с устаревшим вырезом под фронтальную камеру и Face ID. Ожидается, что на задней панели останется одна камера.

Apple пока не комментирует эту информацию.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет следовать традиционной схеме Apple: обновление бюджетного iPhone каждые два года с использованием компонентов, которые ранее были флагманскими, но теперь стали достаточно доступными.

В 2022 году Apple выпустила iPhone SE, сочетающий процессор iPhone 13 и дизайн iPhone 8. Неизвестно, когда Apple представит iPhone SE 4. Обычно компания обновляет флагманские iPhone осенью, а iPhone SE – весной.