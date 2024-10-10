iPhone SE и 12 mini признаны лучшими телефонами Apple на октябрь 2024 г

Опубликовано 10 октября 2024, 18:001 мин.
iPhone SE и 12 mini признаны лучшими телефонами Apple на октябрь 2024 гТекущие линейки iPhone в рейтинг не вошли
Бенчмарк AnTuTu провёл опрос среди пользователей мобильных девайсов Apple, на основании которого был ставлен рейтинг удовлетворённости гаджетами на октябрь 2024 года.
Как сообщается на сайте бенчмарка, с первого по третье места заняли iPad Pro 2 с 12,9" дисплеем, iPad Pro 2 с 10,5" дисплеем и iPad Air 4, получившие 96,77%, 96,68% 96,33% соответственно.
Четвёртое место получил iPhone 12 mini, набравший 95,88% положительных отзывов, на пятом месте расположился iPhone SE 2 2020 года выпуска с 95,2%. При этом ни одна из моделей последних линеек в рейтинг не попала.
С шестого по восьмое места получили iPad Pro 4 с 12,9" экраном — 94,89%, iPad Pro 2 с 11" дисплеем — 94,83%, iPad Pro 3 с 11" дисплеем — 94,26%. На девятом месте iPad Air 5 — 93,4%, десятое у iPad mini 5 — 93,36%.