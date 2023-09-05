iPhone SE семилетней давности наконец-то скинули с первого места среди лучших гаджетов Apple по версии пользователей

Долгое время на вершине этого рейтинга уверенно держался iPhone SE, выпущенный в марте 2016 года. Однако теперь данная модель не только потеряла лидирующую позицию, но и полностью исчезла из списка.

Первенство теперь принадлежит 10,5-дюймовому iPad Pro 2, который собрал 96,67% положительных отзывов. Второе место занимает планшет iPad Air 4 с 96,33% положительных отзывов, а третье — iPhone 12 mini с 95,96%.

Стоит отметить, что рейтинг претерпел существенные изменения после перехода на 10 версию бенчмарка AnTuTu.

Эксперты считают, что такие изменения связаны не с «прозрением» пользователей, а с техническими аспектами новой версии бенчмарка. Это положило конец доминированию старых моделей и открыло дорогу новым устройствам.