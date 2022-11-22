iPhone снова подорожают: Apple отказалась от тайваньских микросхем в смартфонах

По данным инсайдеров, TSMC уже начала работу над выпуском соответствующих SoC. Причём массовое производство запустят не в Тайване, а в штате Аризона, США. И у этого есть один большой минус.

Так как себестоимость сборки в Соединённых Штатах выше, чем в Китае или, скажем Индии, то и устройства, которые получат 3-нм чипы, будут стоить дороже. А это значит, что вырастут цены как на новые MacBook, так и iPhone.

Учитывая, что Apple только в этом году изменила стоимость смартфонов, повысив её, пользователи явно останутся недовольны свежей ценовой политикой 2023 года.