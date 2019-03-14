iPhone спас австралийца от смертельной стрелы

В Австралии произошёл необычный инцидент, который чудом не закончился смертью одного из участников. Он произошёл в посёлке под названием Нимбин.
43-летний мужчина попытался сфотографировать знакомого, поджидавшего его с луком наизготовку. Пострадавший подъехал к своему дому, вышел из машины и заметив необычную сцену, поднял смартфон, чтобы сфотографировать нападавшего.
Он выставил смартфон перед собой, что и спасло его. Стрела пробила корпус iPhone, а владелец отделался легкой раной на подбородке и ему даже не потребовалась медицинская помощь.
Полиция арестовала стрелявшего. Им оказался 39-летний мужчина, у которого уже были раньше проблемы с законом.