iPhone спас австралийца от смертельной стрелы

43-летний мужчина попытался сфотографировать знакомого, поджидавшего его с луком наизготовку. Пострадавший подъехал к своему дому, вышел из машины и заметив необычную сцену, поднял смартфон, чтобы сфотографировать нападавшего.

Он выставил смартфон перед собой, что и спасло его. Стрела пробила корпус iPhone, а владелец отделался легкой раной на подбородке и ему даже не потребовалась медицинская помощь.

Полиция арестовала стрелявшего. Им оказался 39-летний мужчина, у которого уже были раньше проблемы с законом.