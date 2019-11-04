iPhone стремительно теряют в цене

По словам аналитиков, по сравнению с прошлогодними показателями средняя цена продажи iPhone в 2019 году уменьшилась. Напомним, что осенью компания представила iPhone 11, стоимость которого оказалась меньше на 50 долларов, чем цена прошлогоднего iPhone XR.

Однако это не помешало компании получить хорошие прибыльные показатели. Так, в третьем квартале Apple поделилась своими финансовыми достижениями, отметив, что акции компании выросли более чем на 1%. Представители компании также сообщили, что прибыль на акцию равна 3,03, в то время как выручка составляет 64 млрд долларов. Ранее аналитики полагали, что прибыль на акцию будет равна максимум 2,48, тогда как выручка - 62,99 млрд долларов. Отмечается, что высокие показатели Apple связаны в первую очередь с растущей популярностью таких устройств компании, как iPad и AirPods.

Опубликована и выручка от продаж смартфонов Apple, которая составила порядка 33,36 млрд долларов. Однако по словам Ланг, четвертый квартал ознаменуется уменьшением средней цены iPhone на 10%, в то время как усредненная цена продаж упадет на 12% в течении 2019 года. Прогнозируется, что данная тенденция продолжится и в следующем году.