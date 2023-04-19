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18:54, 19 апреля 2023
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iPhone в модификации для Китая начали регулярно и без причины перезагружаться

Пользователи подготовили коллективную претензию

Китайские пользователи iPhone 14 составили коллективную претензию к Apple в связи с автоматической перезагрузкой их смартфонов.

Сообщается, что большинство гаджетов — новые, «только из коробки». Автоматическая перезагрузка может происходить 1-2 раза в день и бороться с этим багом не получается.

Владельцы устройств уверены, что проблема не программная, а аппаратная. Местные продавцы под разными предлогами отказываются от ремонта.

При этом Apple на ситуацию тоже пока не отреагировала.

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