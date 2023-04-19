iPhone в модификации для Китая начали регулярно и без причины перезагружаться

Сообщается, что большинство гаджетов — новые, «только из коробки». Автоматическая перезагрузка может происходить 1-2 раза в день и бороться с этим багом не получается.

Владельцы устройств уверены, что проблема не программная, а аппаратная. Местные продавцы под разными предлогами отказываются от ремонта.

При этом Apple на ситуацию тоже пока не отреагировала.