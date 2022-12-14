iPhone вызвал экстренные службы на место ДТП и оповестил близких водителя

Мужчина рассказал, что его супруга возвращалась домой и позвонила ему по телефону. Во время разговора он услышал звук удара и крик жены, после чего разговор резко завершился.

Через несколько секунд unclescorpion получил оповещение об аварии, в которую попала его жена, а также её точное местоположение. Он сразу выехал на место аварии и оказал жене неотложную помощь. При этом оказалось, что iPhone автоматически вызвал экстренные службы. В итоге все участники ДТП были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что функция обнаружения ДТП реализована в iPhone 14 и Apple Watch SE второго поколения, 8 и Ultra. В случае определения аварии устройства автоматическим вызывают экстренные службы и оповещают родственников пострадавшего.