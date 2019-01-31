iPhone X и XS начали внезапно включать фонарики

Пользователи iPhone X и XS начали жаловаться на случайное включения фонариков. Издание USA Today обратило внимание на почти пятьсот жалоб пользователей на официальном форуме Apple по этому поводу.

Проблема в том, что фонарик на смартфонах слишком легко включить случайно с экрана блокировки. На экране блокировки кнопка включения фонарика расположена в нижнем левом углу. Её легко задеть, когда пользователь кладёт смартфон в карман или достаёт его. В результате, фонарик часто включается прямо в кармане и лежит так, разряжаясь, пока пользователь ничего не подозревает.

Пользователи просят Apple устранить назойливый шорткат с экрана блокировки.