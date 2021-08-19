iPhone X остался невредимым после падения с высоты 3,5 км

Пользователь сообщил, что в тот день он совершал полет на своём самолёте Diamond DA40 из Колорадо-Спрингс в Атланту. В какой-то момент он решил запечатлеть облако на свой смартфон, для чего открыл небольшую форточку. Он отметил, что держал устройство на расстоянии, чтобы его не засосало в форточку, однако избежать этого все таки не удалось ввиду турбулентности. По словам пользователя, в момент падения смартфона самолет находился на высоте 3,5 км, передвигаясь со скоростью около 280 км/ч.

Уже на земле он решил попытать удачу и, вооружившись старым iPhone 6s, отправился на поиски смартфона, который, на удивление, все еще подавал сигнал. В результате выяснилось, что смартфон упал в поле с соевыми бобами. Но что более интересно, iPhone X продолжил нормально работать после этого инцидента. Судя по всему, спасло смартфон наличие чехла, а также кусты.