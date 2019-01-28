iPhone XI засветился на видео

Видеоканал ConceptsiPhone на YouTube выложил красивый рекламный ролик с смартфонами Apple следующего поколения в главной роли.

Конечно, пока это только концепт, но даёт представление о дизайне iPhone XI, который нас может ожидать в этом году. Если ранее утечки показывали «квадратное» оформление тройной камеры, то в новом ролике видна вертикальная организация в левом верхнем углу. Модуль камеры опоясан кольцевой светодиодной вспышкой. Весь дизайн напоминает iPhone SE и iPhone 5S.