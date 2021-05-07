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iPhone XR 2018 года обошёл более новые iPhone 11 и iPhone 12 после выхода iOS 14.5.1
Внезапно
Недавно Apple выпустила срочную «заплатку» — iOS 14.5.1. С её помощью компания исправила серьёзные проблемы в безопасности системы. Но, как оказалось, вместе с тем она замедлила свои новые смартфоны.
Так, после установки последней версии iOS, iPhone 11 и iPhone 12 стали менее производительными, чем их предшественник из 2018 года — iPhone XR. Соответствующее видеосравнение было опубликовано на YouTube-канале Nick Ackerman.
Например, более старый смартфон умудряется быстрее открывать приложения. Особенно заметно это становится при открытии сразу нескольких программ — в таком случае XR умудряется вырываться вперёд ещё заметнее.
Не до конца ясно, с чем связан такой даунгрейд скорости работы iPhone 11 и iPhone 12. Скорее всего со следующими обновлениями Apple исправит это.