iPhone XR оказался самым популярным среди бывших пользователей Android

iPhone XR оказался лидером по продажам среди очень необычной категории покупателей — пользователей смартфонов Android. Об этом сообщается в последнем исследовании, проведённом Consumer Intelligence Research Partners.

Бывшие пользователи Android составили 16% среди покупателей iPhone за месяц, прошедший с момента релиза iPhone XR в октябре.

Когда в сентябре 2017 года Apple выпустила iPhone 8 и 8 Plus, количество перешедших с Android пользователей составило 12%. После запуска iPhone X в ноябре 2017 года доля таких перебежчиков составила 11%.

В исследовании отмечается, что самой популярной версией среди смартфонов Apple 2018 года стал именно iPhone XR со стартовой ценой в 749 долларов. На его долю приходится 32% продаж смартфонов Apple в США, тогда как iPhone XS и XS Max вместе набрали 35%.