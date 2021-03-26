iPhone XR рекордно подешевел

На рекордно низкую цену аппарата обратили внимание в издании Hi-Tech Mail.ru. На данный момент iPhone XR можно купить за 37 990 рублей. Напомним, что в начале продаж Apple просила за смартфон порядка 65 тысяч рублей.

Отмечается, что эта модель остается одной из самых популярных на рынке. Кроме того, два года назад его назвали самым популярным смартфоном как на глобальном рынке, так и на локальных, в числе которых и российский. На официальном сайте Apple его, в свою очередь, можно купить за 47 990 рублей.