iPhone XR с российской гарантией продается по максимально низкой цене

Старт продаж устройства по сниженной цене начинается уже завтра, 3 июля 2020 года. При этом для того, чтобы заплатить за смартфон именно что 40 990 рублей, при покупке надо будет ввести промокод “4500LETO”, а также “забрать” купон продавца на 4 500 рублей. Если вы давно задумывались о покупке iPhone XR и данное предложение вас заинтересовало, советуем поторопиться - сроки проведения акции с 3 по 10 июля текущего года!