Телефоны
Сегодня 13:59
iPhone XR с российской гарантией продается по максимально низкой цене
Ниже, чем у “серовозов”
iPhone XR - все еще достаточно популярный смартфон, даже несмотря на то, что его анонс случился в уже далеком 2018 году. А раз так, то тот факт, что iPhone XR с российской гарантией продается по максимально низкой цене, явно еще лучше скажется на его продажах.
Так, “младший брат” iPhone XS можно приобрести в официальном магазине МегаФон на AliExpress всего лишь за 40 990 рублей. Данная цена является крайне привлекательной еще и потому, что эта цена все еще ниже, чем стоимость “серых” iPhone XR, не прошедших сертификацию для использования в России.
Старт продаж устройства по сниженной цене начинается уже завтра, 3 июля 2020 года. При этом для того, чтобы заплатить за смартфон именно что 40 990 рублей, при покупке надо будет ввести промокод “4500LETO”, а также “забрать” купон продавца на 4 500 рублей. Если вы давно задумывались о покупке iPhone XR и данное предложение вас заинтересовало, советуем поторопиться - сроки проведения акции с 3 по 10 июля текущего года!