iPhone XR упал в цене

Так, вплоть до 2 мая фирменный смартфон Apple на 64 ГБ можно приобрести всего за 40,9 тыс рублей. Отметим, что в официальной рознице данная модель доступна за 48-49 тыс рублей. Для того, чтобы воспользоваться скидкой необходимо ввести промокод saleplus5000.

Напомним, что смартфон получил 6,1-дюймовый Liquid Retina HD дисплей c селфи-камерой на 7 Мп. Что касается основной, то она представлена в виде модуля на 12 Мп. Смартфон работает на базе A12 Bionic с 3 Гб оперативной памяти. Аккумулятор iPhone XR рассчитан на 2942 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Приобрести смартфон со скидкой можно перейдя по этой ссылке.