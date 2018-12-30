iPhone XS Max загорелся прямо в кармане пользователя

СМИ стало известно о первом случае возгорания iPhone, представленного Apple в 2018 году. Им стала модель iPhone XS Max. О своих злоключениях рассказал американский пользователь из Огайо Джош Хиллард (Josh Hillard).

По словам Хилларда, он купил смартфон всего три дня назад, когда аппарат внезапно загорелся в заднем кармане его брюк. Сам пользователь отделался испугом, лёгким ожогом и испорченной одеждой. А iPhone XS Max пришёл в негодность.

Также Хиллард жалуется, что успел надышаться дымом, прежде чем он сумел потушить «пожар». Когда iPhone XS Max загорелся, он был в одной комнате с дамами и ему пришлось выбежать, чтобы снять брюки. Помимо сломанного iPhone XS Max, у пользователя остались залитые огнетушителем ботинки и брюки, последние ещё и с дырой на месте кармана.

После обращения в официальный магазин Apple Store, он остался недоволен обслуживанием и решил подать в суд на компанию. Дело в том, что ему отказались выдать новый смартфон и возместить стоимость испорченной одежды без исследования аппарата в лаборатории.