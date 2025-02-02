iPhone занял 46% мирового рынка смартфонов в денежном выражении

Опубликовано 02 февраля 2025, 17:151 мин.
iPhone занял 46% мирового рынка смартфонов в денежном выраженииЭто абсолютный рекорд
По данным аналитиков агентства Counterpoint Research, Apple не просто лидирует по проданным в денежном выражении iPhone. Согласно отчёту, за первый квартал 2025 года, вендор занял 46% мирового рынка смартфонов.
Известно также, что в последние недели Apple заполучила все 50% рынка в денежном выражении. Apple установила и рекорд средней цены продажи айфонов, которая составила $903. Но это, вероятно, изменится после выхода на рынок «бюджетного» iPhone SE.
В денежном выражении Apple на данный момент является абсолютным лидером, Samsung находится на втором месте с огромным пробелом: 15% мирового рынка смартфонов.