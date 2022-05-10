iPod с кнопками для набора номера: так выглядел один из прототипов первого iPhone

Интересно, как повернулась бы индустрия, если бы этот вариант стал финальным

Уже достаточно давно было известно, что первый iPhone имел множество непохожих друг на друга прототипов. Но теперь в сети всплыл ещё один такой протоайфон, который смог удивить своим внешним видом.