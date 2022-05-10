iPod с кнопками для набора номера: так выглядел один из прототипов первого iPhone

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iPod с кнопками для набора номера: так выглядел один из прототипов первого iPhoneИнтересно, как повернулась бы индустрия, если бы этот вариант стал финальным
Уже достаточно давно было известно, что первый iPhone имел множество непохожих друг на друга прототипов. Но теперь в сети всплыл ещё один такой протоайфон, который смог удивить своим внешним видом.
Источником свежей информации стал Тони Фаделл, который в 2000-х отвечал в Apple за разработку iPod. По его словам, iPod Phone, в котором фирменное колёсико iPod Click Wheel превращалось в цифровую панель, создали специалисты сторонней компании.
Помимо всего прочего, данный прототип уже тогда имел встроенную камеру, а цвета уже были довольно похожи на официальные, выбранные по итогу для первого iPhone.
Напомним, что iPhone первого поколения был представлен в 2007 году, Тогда устройство работало под управлением iPhoneOS. Лишь в 2010 году операционная система получила нынешнее название — iOS.