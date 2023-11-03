iQOO 12 может стать самым быстрым и мощным Android-смартфоном, обойдя Xiaomi 14 Pro

iQOO 12 может стать самым быстрым и мощным Android-смартфоном, обойдя Xiaomi 14 ProГрядет битва титанов
В преддверии официального дебюта, запланированного на 7 ноября в Китае, iQOO 12 Pro уже вызывает волну восторга среди техноэнтузиастов.
Недавно появившийся на платформе AnTuTu, этот смартфон продемонстрировал поразительные результаты, набрав в общем 2 169 893 балла. Таким образом, iQOO 12 Pro обещает занять место самого быстрого и мощного Android-смартфона, опередив даже Xiaomi 14 Pro.
Сердцем iQOO 12 Pro является процессор Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает выдающуюся производительность и эффективность.
Смартфон также оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0, что делает его не только быстрым, но и вместительным.
Ключевыми особенностями iQOO 12 Pro станут изогнутый E7 AMOLED-дисплей с 2K разрешением и частотой обновления 144 Гц, а также продвинутая система рассеивания тепла. Это гарантирует, что даже в самых интенсивных игровых сессиях устройство останется прохладным и отзывчивым.