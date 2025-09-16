Телефоны
Опубликовано 16 сентября 2025, 14:11
iQOO 15 обгонит iPhone 17 по технологиям дисплея — Samsung Everest 2K и от 1 до 6000 нит яркости

Компания iQOO продолжает подогревать интерес к своему новому флагману iQOO 15, делая акцент на дисплейных технологиях.
Смартфон получит 2K-панель Samsung Everest с рекордным диапазоном яркости — от 1 до 6000 нит. По словам производителя, это позволит обеспечить комфортное использование как в полной темноте, так и под прямыми солнечными лучами.

Особое внимание уделено адаптивной регулировке подсветки. iQOO 15 оснащён тремя датчиками освещённости — на передней панели, сзади и сверху корпуса.

Это обеспечивает максимально точное и быстрое изменение яркости при резкой смене условий, например при выходе из туннеля или переходе из улицы в помещение.

Экран поддерживает сертификацию Dolby Vision, расширенный цветовой охват и функцию AR-антибликового покрытия, которая во всех версиях идёт «из коробки».

Для сравнения, в iPhone 17 аналогичная технология появилась только в этом году, тогда как у iQOO она внедрена ещё в 13-й серии.

В компании утверждают, что по части дисплейных технологий iQOO 15 способен не только догнать, но и превзойти iPhone 17, предлагая пользователям уникальное сочетание экстремальной яркости, глубокой цветопередачи и передовых защитных технологий.

