Новинка ориентирована на геймеров и пользователей, которым важны производительность и автономность. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite и 6,82-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.

Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Neo10 Pro+ получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

В тесте AnTuTu устройство набрало впечатляющие 3,3 млн баллов, что ставит его в один ряд с флагманами 2025 года. Основная камера представлена двумя модулями по 50 Мп: главный сенсор с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Корпус выполнен из пластика и стекла, а задняя панель оформлена в стиле BMW с пиксельным узором и двухцветной окраской. Ожидается, что iQOO Neo10 Pro+ поступит в продажу в Китае в конце мая по цене около 3000 юаней (примерно $ 410).