iQOO представила сразу два недорогих флагмана iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro

Эти устройства являются преемниками прошлогодней серии iQOO Neo 8 и обладают премиальными характеристиками.

Оба смартфона оснащены OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и диагональю 6.78 дюймов, поддерживают частоту обновления 144 Гц и HDR10+.

В плане фотографии, оба устройства оснащены 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX920 с оптической стабилизацией изображения.

Ультраширокоугольные объективы могут похвастаться 8 Мп для стандартной модели и 50 Мп для Pro-версии. Оба смартфона имеют 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

iQOO Neo 9 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Neo 9 Pro оснащен чипсетом Dimensity 9300.

Обе новинки предлагают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Устройства также оснащены системой охлаждения 6K VC с жидким охлаждением 3D.

Смартфоны получили аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. К другим особенностям относятся двойные динамики, ИК-передатчик, линейный мотор X-Axis, WiFi-7 и многое другое.

iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro доступны по цене от $321 и $559 соответственно.