iQOO привезла в РФ очень мощные смартфоны Neo 10 и Z10 с 7000+ мАч

iQOO привезла в РФ очень мощные смартфоны Neo 10 и Z10 с 7000+ мАчЕще и цены такие приятные
Обе модели получили батареи свыше 7000 мАч и современные процессоры, а также привлекательные цены. iQOO Neo 10 ориентирован на геймеров: тут топовый чип Snapdragon 8s Gen 3, двойная система охлаждения и экран с частотой 144 Гц.
Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Камера — 50 Мп с оптической стабилизацией. Модель выходит 30 мая по цене от 37 999 рублей.
iQOO Z10 получил аккумулятор на рекордные 7300 мАч и 90-ваттную зарядку. За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 3, а AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц бережёт глаза. Смартфон стартует 6 июня, цена — от 24 999 рублей.
Обе модели предлагают отличное соотношение цены и возможностей, а также подходят для долгой работы, игр и мультимедиа без подзарядки в течение дня.