iQOO привезла в РФ очень мощные смартфоны Neo 10 и Z10 с 7000+ мАч

Обе модели получили батареи свыше 7000 мАч и современные процессоры, а также привлекательные цены. iQOO Neo 10 ориентирован на геймеров: тут топовый чип Snapdragon 8s Gen 3, двойная система охлаждения и экран с частотой 144 Гц.

Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Камера — 50 Мп с оптической стабилизацией. Модель выходит 30 мая по цене от 37 999 рублей.