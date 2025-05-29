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Опубликовано 29 мая 2025, 19:09
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iQOO привезла в РФ очень мощные смартфоны Neo 10 и Z10 с 7000+ мАч

Еще и цены такие приятные
iQOO объявила о старте продаж в России сразу двух мощных новинок: флагманского Neo 10 и автономного Z10.
iQOO привезла в РФ очень мощные смартфоны Neo 10 и Z10 с 7000+ мАч
© iQOO

Обе модели получили батареи свыше 7000 мАч и современные процессоры, а также привлекательные цены. iQOO Neo 10 ориентирован на геймеров: тут топовый чип Snapdragon 8s Gen 3, двойная система охлаждения и экран с частотой 144 Гц.

Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Камера — 50 Мп с оптической стабилизацией. Модель выходит 30 мая по цене от 37 999 рублей.

iQOO привезла в РФ очень мощные смартфоны Neo 10 и Z10 с 7000+ мАч
© iQOO

iQOO Z10 получил аккумулятор на рекордные 7300 мАч и 90-ваттную зарядку. За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 3, а AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц бережёт глаза. Смартфон стартует 6 июня, цена — от 24 999 рублей.

Обе модели предлагают отличное соотношение цены и возможностей, а также подходят для долгой работы, игр и мультимедиа без подзарядки в течение дня.

Источник:iQOO
Автор:Булат Кармак
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