Иранские хакеры взломали телефон главы Моссада и украли фото его зубов

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Иранские хакеры взломали телефон главы Моссада и украли фото его зубовНо Израиль не подтвердил взлом
Хакеры из иранской проправительственной группировки Open Hands заявили, что взломали телефон главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа. В качестве доказательства хакеры опубликовали фото зубов якобы Барнеа.
На фото виден рот, наполненный испорченными кариесом зубами в коронках и с пломбами. Известно, что «взломщики» из Open Hands не первый раз выставляют Барнеа в таком странном положении. Ранее они уже публиковали другие личные фото и видео главы «Моссада».
В администрации премьер-министра Израиля отметили, что не отрицают что на снимке — зубы Барнеа, но опровергли факт взлома его телефона.