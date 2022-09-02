Иранские хакеры взломали телефон главы Моссада и украли фото его зубов

На фото виден рот, наполненный испорченными кариесом зубами в коронках и с пломбами. Известно, что «взломщики» из Open Hands не первый раз выставляют Барнеа в таком странном положении. Ранее они уже публиковали другие личные фото и видео главы «Моссада».

В администрации премьер-министра Израиля отметили, что не отрицают что на снимке — зубы Барнеа, но опровергли факт взлома его телефона.