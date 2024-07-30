Ищите в бюджетных смартфонах конца 2024 года: в сеть слили процессор Snapdragon 4s Gen 2

Ищите в бюджетных смартфонах конца 2024 года: в сеть слили процессор Snapdragon 4s Gen 2Отличный вариант для бабушкофонов
Это более дешевая и энергоэффективная версия прошлогоднего Snapdragon 4 Gen 2. Чип создан по 4-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным процессором (два ядра Cortex-A78 и шесть A55) с уменьшенной частотой.
Ожидается, что производительность графического процессора также будет снижена.
Новинка поддерживает память LPDDR4X на 2 133 МГц, а максимальная частота обновления дисплея составляет 90 Гц при разрешении FullHD+.
Процессор поддерживает камеры до 84 Мп и ограничивает скорость загрузки до 1 Гбит/с, что меньше по сравнению с более дорогими моделями. Локальная связь ограничена Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.
Snapdragon 4s Gen 2 оснащен аудиомодулем для передачи музыки на частоте 96 кГц, многокадровым шумоподавлением и электронной стабилизацией изображения.