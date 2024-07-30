Ищите в бюджетных смартфонах конца 2024 года: в сеть слили процессор Snapdragon 4s Gen 2

Это более дешевая и энергоэффективная версия прошлогоднего Snapdragon 4 Gen 2. Чип создан по 4-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным процессором (два ядра Cortex-A78 и шесть A55) с уменьшенной частотой.

Ожидается, что производительность графического процессора также будет снижена.

Новинка поддерживает память LPDDR4X на 2 133 МГц, а максимальная частота обновления дисплея составляет 90 Гц при разрешении FullHD+.