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Опубликовано 30 июля 2024, 07:39
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Ищите в бюджетных смартфонах конца 2024 года: в сеть слили процессор Snapdragon 4s Gen 2

Отличный вариант для бабушкофонов
Компания Qualcomm анонсирует новый бюджетный процессор Snapdragon 4s Gen 2 на мероприятии «Snapdragon for India».
Ищите в бюджетных смартфонах конца 2024 года: в сеть слили процессор Snapdragon 4s Gen 2
© GSMArena

Это более дешевая и энергоэффективная версия прошлогоднего Snapdragon 4 Gen 2. Чип создан по 4-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным процессором (два ядра Cortex-A78 и шесть A55) с уменьшенной частотой.

Ожидается, что производительность графического процессора также будет снижена.

Новинка поддерживает память LPDDR4X на 2 133 МГц, а максимальная частота обновления дисплея составляет 90 Гц при разрешении FullHD+.

Ищите в бюджетных смартфонах конца 2024 года: в сеть слили процессор Snapdragon 4s Gen 2
© GSMArena

Процессор поддерживает камеры до 84 Мп и ограничивает скорость загрузки до 1 Гбит/с, что меньше по сравнению с более дорогими моделями. Локальная связь ограничена Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Snapdragon 4s Gen 2 оснащен аудиомодулем для передачи музыки на частоте 96 кГц, многокадровым шумоподавлением и электронной стабилизацией изображения.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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